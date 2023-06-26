Британская разведка: российские спецслужбы угрожали родственникам лидеров "Вагнера"

Число участников мятежа источники издания оценивают в 8 тысяч человек (сам Пригожин говорил о 25 тысячах). Вероятно, наемники потерпели бы поражение при попытке захватить Москву, утверждает The Telegraph со ссылкой на оценку ситуации со стороны спецслужб Великобритании.

Источники газеты предположили, что президент РФ Владимир Путин попытается устранить лидеров ЧВК "Вагнер" и включить наемников в состав регулярной российской армии. Также в британских спецслужбах выразили сомнения, что оглашенная ранее сделка, достигнутая, как утверждается, при посредничестве Александра Лукашенко, будет полностью реализована.