Российские солдаты в Украине раздражены тем, что их заставляют воевать на старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

В середине октября в условиях украинского наступления потери российской бронетехники увеличились до 40 с лишним единиц в день, что примерно соответствует батальону.

В последние недели Россия, судя по всему, приобрела не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в российской стратегии ведения войны. В данный момент российские части в Украине испытывают трудности из-за нехватки артиллерийских снарядов и исправной бронетехники.