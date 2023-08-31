Британская разведка: противовоздушная оборона России пока не может эффективно бороться с беспилотниками

По целям на территории страны было совершено по меньшей мере пять атак дронов. Они атаковали цели в Москве, Брянске, Рязани, масштабный удар был нанесён по аэропорту Пскова близ российско-эстонской границы.

Практически все беспилотники добрались до цели. Это означает, что противовоздушная оборона России пока не может эффективно бороться с БПЛА данного типа — не может их обнаружить и вовремя уничтожить, подчёркивается в сводке британской разведки.

Скорее всего, российские военные уже пересматривают стратегию противовоздушной обороны для более эффективного отражения атак беспилотников на территории близ границы с Украиной, а также в Москве и других западных и южных регионах страны, отмечают авторы сводки.

Атаки беспилотников по территории России привели к тому, что российские военные рассредоточили военные самолёты по разным базам, относительно удалённым от границы с Украиной.