31 августа 2023 г. 09:57

Британская разведка: противовоздушная оборона России пока не может эффективно бороться с беспилотниками

 
bbcrussian.com
Drono ataka Rusijoje
Drono ataka Rusijoje
ФОТО: Reuters / Scanpix
В ночь на 30 августа Россия подверглась самому массированному налёту беспилотников с начала вторжения в Украину, отмечает британская разведка.

По целям на территории страны было совершено по меньшей мере пять атак дронов. Они атаковали цели в Москве, Брянске, Рязани, масштабный удар был нанесён по аэропорту Пскова близ российско-эстонской границы.

Практически все беспилотники добрались до цели. Это означает, что противовоздушная оборона России пока не может эффективно бороться с БПЛА данного типа — не может их обнаружить и вовремя уничтожить, подчёркивается в сводке британской разведки.

Скорее всего, российские военные уже пересматривают стратегию противовоздушной обороны для более эффективного отражения атак беспилотников на территории близ границы с Украиной, а также в Москве и других западных и южных регионах страны, отмечают авторы сводки.

Атаки беспилотников по территории России привели к тому, что российские военные рассредоточили военные самолёты по разным базам, относительно удалённым от границы с Украиной.

Однако недавние удары дронов по Псковскому аэропорту и по аэродрому в городе Сольцы показывают, что такая тактика рассредоточения военных самолётов больше не работает — дроны могут достигать целей, которые находятся и на большом расстоянии.

Вероятнее всего, Россия предусмотрит защиту средствами ПВО аэродромов, которые могут подвергнуться атакам, считают в британской разведке.

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