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Из-за низкого морального духа личного состава и его нежелания воевать российская армия, вероятно, может задействовать "заградительные отряды", считает военная разведка минобороны Великобритании.
Британская разведка допускает появление "заградотрядов" в российских войсках
© AP / Scanpix

Такие подразделения могут расстреливать отступающих солдат, чтобы заставить их перейти в наступление, считают в британской разведке.

"Заградотряды" ранее использовались российскими военными в других военных конфликтах, напомнили авторы ежедневного обзора, не уточняя, в каких именно (возможно, речь идет о Второй мировой войне).

В последнее время российские генералы, вероятно, хотели бы, чтобы командиры в армии получили разрешение применять оружие против дезертиров, говорится в сводке. Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком моральном духе и недисциплинированности в войсках, резюмируют авторы.

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