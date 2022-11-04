Британская разведка допускает появление "заградотрядов" в российских войсках

Такие подразделения могут расстреливать отступающих солдат, чтобы заставить их перейти в наступление, считают в британской разведке.

"Заградотряды" ранее использовались российскими военными в других военных конфликтах, напомнили авторы ежедневного обзора, не уточняя, в каких именно (возможно, речь идет о Второй мировой войне).

В последнее время российские генералы, вероятно, хотели бы, чтобы командиры в армии получили разрешение применять оружие против дезертиров, говорится в сводке. Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком моральном духе и недисциплинированности в войсках, резюмируют авторы.