Британская разведка допускает появление "заградотрядов" в российских войсках

Такие подразделения могут расстреливать отступающих солдат, чтобы заставить их перейти в наступление, считают в британской разведке.
"Заградотряды" ранее использовались российскими военными в других военных конфликтах, напомнили авторы ежедневного обзора, не уточняя, в каких именно (возможно, речь идет о Второй мировой войне).
В последнее время российские генералы, вероятно, хотели бы, чтобы командиры в армии получили разрешение применять оружие против дезертиров, говорится в сводке. Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком моральном духе и недисциплинированности в войсках, резюмируют авторы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить
Число людей, которые обращаются за компенсацией...
Эфир Delfi - итоги недели: бюджетные споры в Литве, запрет роста цен в Беларуси, "единство" народа России
Сразу после выпуска новостей подведем итоги этой...
В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности
Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...
Спикер Сейма Литвы: инициирующая расследование беспорядков у парламента оппозиция хочет внимания
Инициатива оппозиции провести парламентское...
Исследование: более 85% переселившихся в Литву белорусов сделали это по политическим мотивам
Большинство приехавших в Литву – люди трудоспособного...