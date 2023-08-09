Бренд "Эха Москвы" может перейти государству. Заявку на товарный знак подала "Россия сегодня"

На появление в реестре Федерального института промышленной собственности заявки, которая была подана принадлежащей государству медиагруппой, обратило внимание издание "Сота".

Логотип, представленный в заявке, полностью совпадает с тем, что был у ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», которую возглавлял Алексей Венедиктов (объявлен в России "иноагентом").

«Это как переписывание учебника истории, „укрепляют прошлое“. В той же логике. И это пройдет», — так прокомментировал в своем телеграм-канале Алексей Венедиктов сообщение о подаче заявки на бренд «Эхо Москвы».

В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня» заявили, что заявка была отправлена «в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца». «Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом", — говорится в заявлении.