Немецкая компания Bosch пытается продать свои заводы в Стрельне близ Санкт-Петербурга. Ими уже заинтересовались несколько российских ритейлеров, однако их не устроила заявленная цена предприятий, пишет в понедельник, 22 августа, газета "Коммерсант"со ссылкой на источники на рынке электроники.
Российские заводы Bosch ранее стоили до 4,4 млрд рублей
"Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль", - заявил один из собеседников издания. По мнению источников, заводы могут стоить в работающем состоянии до 4,4 млрд рублей. Сейчас их стоимость, с учетом многомесячного простоя, может быть "в разы меньше". Наиболее вероятными покупателями могут стать китайские или турецкие вендоры.
Российское отделение Bosch - ООО "БСХ Бытовые приборы" - занималось производством холодильников и стиральных машин, большую часть комплектующих заводы получали из Европы. Базирующаяся в Герлингене близ Штутгарта компания отказалась комментировать информацию о поиске покупателей для российских заводов.
Немецкий производитель бытовой техники Bosch приостановил работу своих заводов в РФ после начала полномасштабной войны России против Украины. По оценке Йельского университета, об уходе с российского рынка или ограничении бизнеса в РФ за прошедшие полгода заявили более тысячи иностранных компаний.
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