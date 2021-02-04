У Москвы есть определенные международные обязательства, пояснил глава дипломатии Евросоюза. "Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела", - сказал высокопоставленный дипломат.

Глава дипломатии ЕС планирует не только говорить, но и слушать - он хочет узнать у Лаврова обоснование российскими властями такого обращения с оппозиционным политиком.

Боррель напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил судебное решение в соответствии с которым условный срок Навальный был заменен на реальный. "Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным", - подчеркнул он.

"Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор", - напомнил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул: "Однако позвольте напомнить, что дело господина Навального не является единичным случаем; оно, к сожалению, подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации".

Накануне Боррель распространил заявление от имени 27 стран Евросоюза с осуждением решения о замене Навальному условного срока наказания на реальный. "Европейский союз постоянно призывал российские власти соблюдать свои национальные и международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и равенства перед законом, включая право на справедливое судебное разбирательство", - напоминают в Евросоюзе.

В заявлении ЕС обращается внимание на то, что судебное решение было вынесено "по обвинению в нарушении условного срока, когда г-н Навальный выздоравливал в Германии после покушения с отравлением, вызванным в Российской Федерации военным химическим веществом".

В документе также отмечается, что Европейский суд по правам человека уже определил в своем решении от 2017 года, что "осуждение г-на Навального было произвольным и явно необоснованным". "ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального, а также всех тех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений", - заявляют в Брюсселе.

По оценке Евросоюза, "эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации".

"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам (22 февраля) и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - заявил от имени ЕС глава европейской дипломатии накануне своего визита в Россию 4-5 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) вопрос о возможности встречи высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным, отметив, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения. Нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд. Это во ФСИН, наверное, - по поводу контактов с осужденным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, позволят ли Боррелю в ходе его визита в Россию встретиться с Навальным. Его офис ведет переговоры с командой российского политика, заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. "Это будет важный пункт в повестке дня визита верховного представителя в Москву", - отметил он. Впрочем, в Брюсселе по состоянию на вечер среды разрешения на встречу от российских властей так и не получили.

Кроме того, Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Борреля в ходе его визита в Россию 4-5 февраля не планируется. "Вы знаете, что господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал он.

Боррель намерен обсудить с Сергеем Лавровым и массовые аресты активистов и жесткие действия силовиков при разгоне протестующих в российских городах. Глава европейской дипломатии также хочет встретиться с лидером оппозиции, который остается в СИЗО.

Дипломат хотел бы также встретится и с представителями гражданского общества в РФ, однако в Брюсселе традиционно не называют фамилии, чтобы не подставить под удар собеседников Борреля.

Перед отъездом Борреля в Москву правозащитники из Amnesty International призвали его сделать тему прав человека ключевой на переговорах с Россией. По их мнению, он должен добиваться от Москвы освобождения всех политзаключенных, включая Навального, отмены законов об иностранных агентах, нежелательных организациях и других репрессивных мер.

На сайте внешнеполитической службы Евросоюза указаны другие темы, которые ее руководитель поднимет на встрече с Лавровым. Это, а частности, Украина. Боррель даже позвонил 2 февраля главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, чтобы проинформировать его о визите в Россию.

Сайт российского МИДа не упоминает в числе тем переговоров нарушения прав человека в России и ситуацию вокруг Навального. По версии ведомства министры планируют обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Западной Африке, Ближнем Востоке, а также иранскую ядерную программу.