Бориса Гребенщикова власти РФ объявили "иноагентом"

Музыкант Борис Гребенщиков был занесен в реестр "иноагентов", обновленный Минюстом РФ в пятницу, 30 июня.

Кроме него, в список попали издания "Бумага" и Sota.Vision, а также журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, зампредседателя московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев, член фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Михаил Тимонов и некто "Ф. Гольдшмидт". Онлайн-издания "Важные истории" и "Медуза" предполагают, что речь может идти о бывшем главном раввине Москвы Пинхасе (Филиппе) Гольдшмидте.

В реестр "иностранных агентов" Минюст РФ добавил и Англо-американскую школу в Москве, которая, как посчитали в министерстве, занимается "пропагандой ЛГБТ-отношений".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам.