Более ста человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове

Один из пострадавших умер в больнице, сообщил ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов. Трое раненых – в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации. Ещё 11 пострадавших обратились в травмпункты самостоятельно.

Власти временно изменили маршрут трамваев №3 и №10, а также сделали проезд бесплатным. Также в районе ДТП будут работать бесплатные автобусы, сообщил глава города.

Утром 6 июня трамвай потерял управление и скатился с горы на Логовом шоссе в Кемерове. Во время движения часть пассажиров на крутом повороте выпали из салона. Впоследствии вагон столкнулся с другим трамваем. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.