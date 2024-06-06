Более ста человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове

Один из пострадавших умер в больнице, сообщил ранее глава Кемерова Дмитрий Анисимов. Трое раненых – в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации. Ещё 11 пострадавших обратились в травмпункты самостоятельно.
Власти временно изменили маршрут трамваев №3 и №10, а также сделали проезд бесплатным. Также в районе ДТП будут работать бесплатные автобусы, сообщил глава города.
Утром 6 июня трамвай потерял управление и скатился с горы на Логовом шоссе в Кемерове. Во время движения часть пассажиров на крутом повороте выпали из салона. Впоследствии вагон столкнулся с другим трамваем. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.
В сообществе "Инцидент Кузбасс" была опубликована аудиозапись от одного из сотрудников трамвайного предприятия Кемерова. Он рассказал, что водительница трамвая утром "заехала на канаву, и у неё не сработала первая группа тормозов", но её всё равно отправили в рейс.
В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) назвали информацию "фейком". В компании утверждают, что трамвай, который попал в ДТП в Кемерове, проходил второе техническое обслуживание 2 июня.
По словам главы города Дмитрия Анисимова, износ трамваев в Кемерове достигает 90%, а их возраст – около 40 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По ней грозит лишение свободы на срок до шести лет.