Власти Пскова и Великих Лук объяснили отмену парадов заботой об "участниках СВО". По словам главы региона Михаила Ведерникова, участники вторжения в Украину приезжают на реабилитацию в эти города и могут воспринять фейерверки "абсолютно по-другому". В Курске отмену парада объяснили "текущей ситуацией", а в Белгороде тем, чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих".

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Власти Брянска, Краснодара и Сочи не объяснили отмену праздничных мероприятий. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске парады отменили из солидарности с другими городами.

Также по соображениям безопасности парады отменены в городах аннексированного Крыма.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что парад 9 мая на Красной площади в Москве состоится - несмотря на попытку удара двух беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину. По словам Пескова, президент России Владимир Путин выступит на параде с трибуны. При этом Кремль заявил, что в Москве усилены меры безопасности. Мэр города Сергей Собянин накануне распорядился о запрете полётов БПЛА над Москвой.

Комментируя удар дронов по куполу Сенатского дворца, Песков вновь обвинил в нём Украину, заявив и об ответственности США. По словам Пескова, "Москва рассматривает самые разные варианты ответа", "речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах". Накануне Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского. Власти Украины заявляют о непричастности к атаке дронов.

Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.