aA
Призыв команды российского оппозиционного политика Алексея Навального присоединиться к будущему большому митингу в его поддержку не остался незамеченным. Более 114 тысяч человек зарегистрировались на специальном сайте к вечеру вторника, 23 марта, всего через несколько часов после запуска кампании "Свободу Навальному".
Более 110 тысяч человек готовы участвовать в новом митинге за Навального
© Scanpix

Протестный митинг является лишь одной из задач кампании, отметила команда Навального. Сторонники оппозиционера призывает тех, кто планирует принять в нем участие, поставить на интерактивной карте точку в городе своего проживания. Точная дата митинга будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет полумиллиона человек.

Статьи по теме:
Штаб Навального анонсировал большой митинг в поддержку политика  (21)

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Профессор: у правительства Литвы нет иного выбора - только ужесточение карантина (61)

У Национального центра общественного здравоохранения...

Куда "утекают" белорусcкие мозги? IT-сектор выбирает Польшу, Украину, Литву (23)

Власти Беларуси уверяют, что справились с протестами –...

Мэр Вильнюса о ситуации в Вильнюсе: здесь много несправедливости (3)

24 марта был подготовлен эпидемиологический обзор...

Созданная двумя братьями империя Aldi: сходство с Lidl, цены и ассортимент (5)

В публичном пространстве появилась информация о том,...

Советник премьер-министра Литвы: в среду обсудят введение локального карантина (10)

Советник премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните...