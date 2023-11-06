Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против России

 
Медуза
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

По состоянию на 17 мая 127 британских компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций в отношении России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ответ Минфина Великобритании.

Издание отмечает, что для компаний, признавших нарушения и сотрудничающих со следствием, британские власти снижают штрафы.

Собеседник Financial Times, близкий к управлению по осуществлению финансовых санкций (OFSI), заявил, что ведомство не пытается «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимает во внимание различные смягчающие факторы.

За нарушение британских санкций компания может грозить предупреждение, штраф или уголовное преследование.

«Важные истории» обратили внимание на публикацию The Times, в которой говорится, что компания Future Technology Devices International (FTDI) из Глазго за год продала России полупроводники стоимостью более 280 тысяч долларов, в том числе — микрочипы. Одно из изделий компании нашли в российском танке под Киевом в марте 2022 года. При этом британские власти не признали это нарушением санкций.

Великобритания ввела санкции против более чем 1600 физических лиц и компаний с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии