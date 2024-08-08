Бои в Курской области: Киев заявил о "самоуничтожении РФ"

Украинский политик заявил, что ответственность за эскалацию боев на территории РФ несет президент страны Владимир Путин. „Архитектором концепции „самоуничтожения России“ является не кто иной, как сам Путин “, - подчеркнул он. По словам Подоляка, Россия считает, что на нее не распространяются ограничительные правовые нормы и она может безнаказанно нападать на соседние страны , лицемерно требуя неприкосновенности своей территории, но на войне „агрессор неизбежно пожинает собственные плоды“.

Власти Украины впервые прокомментировали боевые действия, продолжающиеся уже третий день на территории приграничной Курской области. Первопричиной „любой эскалации, обстрелов, военных действий, принудительной эвакуации и уничтожения нормальных форм жизни“, в том числе в российских Курской и Белгородской областях, является „исключительно однозначная российская агрессия“, написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 8 августа, в соцсети X.

В свою очередь врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий заявил в эфире пропагандистского Первого канала, что ситуация в регионе стабильная и держится под контролем, а противник якобы „не продвинулся ни на метр“, и „наоборот - отступает“.

Между тем, Минобороны РФ утверждает, что подразделения группировки войск „Север“ не допустили продвижения украинских войск в Суджанском и Кореневском районах Курской области. „Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении“, - заявили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, в заявлении указывается, что „наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области“.

В Украине сообщают о сдавшихся в плен россиянах

Тем временем пресс-служба украинского государственного проекта по поиску российских военных „Хочу найти“ заявила, что 7 августа в Курской области сдались в плен не менее 32 российских военных. „В плен попало очень много военнослужащих ВС РФ – как срочники, так и контрактники и мобилизованные“, - отмечается в заявлении.

При этом, как отмечает „Медуза“, российские Z-блогеры пишут о новых успехах ВСУ в Курской области. По данным провоенных Telegram-каналов, украинские подразделения заняли окраины города Суджа и подошли к поселку Коренево. Власти РФ и Курской области не комментируют данные сообщения.