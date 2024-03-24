Боевики ИГ опубликовали фото и видео нападавших на "Крокус Сити Холл"

Как отмечает The Insider, цвет, покрой и принт на одежде двоих из них совпадают с одеждой задержанных по подозрению в совершении теракта.
Из сообщений "Амак" следует, что ИГ взяла на себя ответственность за теракт, который сама группировка назвала "самой жестокой атакой за последние годы". В сообщении говорится, что четверо нападавших были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами. Утверждается, что трое из них начали стрелять по зрителям в зале, а четвёртый осуществлял поджог, используя заранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы.
Вечером в субботу то же агентство "Амак" опубликовало видео, снятое, очевидно, одним из террористов в "Крокус Сити Холле". Видео содержит жестокие кадры убийства людей, в них стреляют из автомата, одному из раненых перерезают горло. Также нападавшие выкрикивают исламистские лозунги. Подлинность видео не подтверждена, однако, судя по деталям, оно снято именно в холле и коридорах концертного зала.
Российские власти утверждают, что в связи с терактом, жертвами которого, по официальным данным, стали более 130 человек, были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Официально их имена не называются.
МВД России заявило, что среди них нет российских граждан, не уточнив, какое гражданство у подозреваемых. Один из них – 19-летний уроженец Душанбе, предположительно, гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов (имя назвали телеграм-канал Baza и ещё ряд СМИ). Он, как выяснило Радио Свобода, был подписан в соцсетях на исламские паблики. При задержании он, предположительно, был ранен.
Ещё одного подозреваемого предположительно зовут Фариддин Шамсидуни. Би-би-си пишет, что у него есть копия его удостоверения личности. Видео его допроса после задержания опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Он утверждает, что за теракт ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Его одежда на видео совпадает с одеждой одного из людей на фотографии, опубликованной агентством "Амак".
Российские телеграм-каналы также публикуют видео, на котором, предположительно, при задержании одного из подозреваемых (его имя не называется) ему сначала отрезают часть уха, а затем пытаются заставить его её проглотить. Где и когда снято видео и кто на нём, точно неизвестно, официальные лица его не комментировали, однако ряд популярных провоенных каналов публикуют его, как правило, с нейтральными комментариями. Первым его опубликовал, предположительно, провоенный телеграм-канал "Росич".
Между тем источник Би-би-си, знакомый с ходом операции по поиску нападавших на "Крокус Сити Холл", утверждает, что как минимум двое нападавших были убиты, причём один – ещё в зрительном зале, а второй – в Брянской области при задержании других предполагаемых участников нападения. Паспорт убитого в Брянской области, как утверждается, есть в распоряжении Би-би-си, это 30-летний гражданин Таджикистана. Его имя пока не называется. Официально российские власти не сообщали об убитых.