Bloomberg: В России впервые за 100 лет наступил дефолт по внешнему долгу

Официального объявления дефолта не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность в России, указывает Bloomberg. При этом с таким объявлением могли выступить держатели бондов, но они пока что пытаются оценить, каковы шансы вернуть все или хотя бы часть своих денег, пишет агентство. Для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией.

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Это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались от долгов царского режима, пишет Bloomberg.

У России есть деньги, но она не может их перевести

В апреле Минфин США не продлил временную лицензию, делавшую исключение из санкций и позволявшую держателям российских облигаций получать платежи от России. Срок действия этой лицензии истек 25 мая. К вечеру 27 мая держатели российских евробондов не получили купонные выплаты почти на 100 млн долларов, после чего начался отсчет 30 дней до объявления дефолта по этим платежам.

Из-за санкций британский Citibank отказался исполнять функции платежного агента по российским долларовым выпускам. Минфин в итоге передал эти функции Национальному расчетному депозитарию (НРД), внес средства на счет и заявил, что выполнил все обязательства. Позднее НРД попал в шестой пакет санкций ЕС. В Кремле это решение назвали попыткой Брюсселя подтолкнуть Россию к "искусственному дефолту". 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу России в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что "создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". "Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт. Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс", - заявил Силуанов.

Маркер превращения страны в изгоя

"Это очень, очень редкая ситуация, когда другое правительство вынуждает страну объявить дефолт, хотя у нее в другой ситуации были бы средства для выплат", - сказал Bloomberg старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP Хасан Малик.

Bloomberg называет "событие дефолта" скорее символическим для российской экономки и россиян, "переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы". "Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", - констатирует агентство.