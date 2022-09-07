Bloomberg: Россия готовится к затяжной рецессии

По данным агентства, документ, над которым в течение нескольких месяцев работали чиновники и эксперты в попытке "оценить истинное влияние экономической изоляции России" из-за вторжения в Украину, рисует "гораздо более мрачную картину", нежели складывается из публичных заявлений официальных лиц.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна и упадет на 8,3 процента по сравнению с 2021 годом. Согласно "стрессовому" сценарию, максимальное падение ВВП ожидается в 2024 году - на 11,9 процента ниже уровня прошлого года.

Все сценарии учитывают усиление давления санкций, к которым, вероятно, будут присоединятся все больше стран. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок, говорится в правительственном докладе.