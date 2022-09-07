Bloomberg: Россия готовится к затяжной рецессии

По данным агентства, документ, над которым в течение нескольких месяцев работали чиновники и эксперты в попытке "оценить истинное влияние экономической изоляции России" из-за вторжения в Украину, рисует "гораздо более мрачную картину", нежели складывается из публичных заявлений официальных лиц.
Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна и упадет на 8,3 процента по сравнению с 2021 годом. Согласно "стрессовому" сценарию, максимальное падение ВВП ожидается в 2024 году - на 11,9 процента ниже уровня прошлого года.
Все сценарии учитывают усиление давления санкций, к которым, вероятно, будут присоединятся все больше стран. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок, говорится в правительственном докладе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение правящим: если не будет плана по обузданию кризиса, протесты придут и в Литву
Российская энергетическая война с Европой...
Режим ЧП в Литве продлевается, будут введены более жесткие ограничения
Чрезвычайное положение (ЧП) в Литве будет продлено до...
Польский аналитик: Россия обречена оставаться придатком Запада
Чем занимаются в европейских странах шпионы российской...
Министр энергетики Литвы: план энергосбережения за два года поможет сэкономить 800 млн евро
Ожидается, что план энергосбережения, подготовленный...
Правительство: предлагается продлить льготы на центральное отопление, расширить круг получателей компенсаций
В среду правительство Литвы рассмотрело конкретные...