Подписание зерновой инициативы позволило Украине в августе возобновить морской экспорт сельскохозяйственной продукции. Договор был заключен при посредничестве Турции и ООН на 120 дней, которые истекают в субботу.

За это время Украина смогла вывезти из черноморских портов более 10 млн тонн продовольствия, в том числе кукурузы и пшеницы.

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.