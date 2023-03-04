Bloomberg: РФ в обход санкций получает технологии для войны

По словам дипломата, говорившего на условиях анонимности, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. При этом анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных государствах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
Поставки из Китая в Россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны, не входящие в ЕС, сами не вводили санкции в отношении России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.
Продажа полупроводников через Казахстан
Казахстан, как указывает Bloomberg, является показательным примером в этой связи. В 2022 году центральноазиатская страна экспортировала в Россию передовые полупроводники на сумму 3,7 млн долларов США, по сравнению с всего лишь 12 000 долларов годом ранее.
В период с 2017 по 2021 годы Россия ежегодно покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 млн долларов. В 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 млн долларов.
Информация, собранная базирующейся в Женеве организацией Trade Data Monitor, показывает, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. Между тем поставки высокотехнологичных компонентов в эти государства из стран-союзниц выросли на аналогичную сумму.
"Нужны механизмы правоприменения"
После российского вторжения в Украину год назад страны ЕС и G7 ввели несколько пакетов санкций в попытке ослабить военную машину. Однако данные свидетельствуют, что реальное воздействие ограничительных мер в некоторых областях пока не соответствует ожиданиям, пишет Bloomberg.
"Простого присоединения к новым санкциям недостаточно. Теперь правительствам нужны механизмы правоприменения", - сказал агентству партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Даниэль Таннебаум, возглавляющий отдел по вопросам борьбы с финансовыми преступлениями.
Отмечается, что в ЕС правоприменение представляет собой разрозненные усилия, которые в основном ложатся на плечи государств-членов. В то время как Европейская комиссия следит за исполнением санкций и дает рекомендации, национальные власти несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовские магазины почти не посещают, в Польше тратят до 500 евро в месяц: семьи делятся своими открытиями
Поскольку цены на продукты питания в Литве не снижаются...
Дерусификация: как противники Лукашенко видят предстоящее национальное возрождение в Беларуси
В Украине полномасштабное вторжение России...
Число магазинных краж растет: воры не пропускают даже молочный отдел
В прошлом году сотрудники полиции зафиксировали вдвое...
Дмитрий Золотухин. Путин и Медведев акцептировали нарративы украинской победы
23 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного...
Миколаса все еще ищут: поиски переносят на берег реки
Поиски Миколаса Давидониса, пропавшего без вести 4...