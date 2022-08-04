По информации агентства, утром 24 июля в Эль-Хамра танкером Crested было доставлено около 700 тысяч баррелей российской нефти. Через несколько часов другое судно, Chris, забрало из порта партию нефти, которая могла включать некоторую часть или все российское топливо. Терминал Эль-Хамра, как отмечается, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне Египта, что "дает возможность смешивать российскую нефть с местной".

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте, сообщает Bloomberg. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетской. "Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину", — пишет агентство.

Российская нефть, вопреки эмбарго, попадает в США

В начале июня газета The Wall Street Journal писала, что нефтяные трейдеры находят способы обойти запрет на поставки российской нефти в США. Они, к примеру, скрывают, что российская нефть-сырец использовалась в бензине, дизельном топливе или других продуктах переработки.

По сведениям WSJ, груз топлива, частично произведенного из российской нефти, прибыл в мае морским путем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он был доставлен в США через Суэцкий канал и через Атлантику с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которые являются крупными покупателями российской нефти.

Добытая в России нефть также перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях и у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется не только в Китай и Индию, но и в страны Европы, отмечало издание.

Запрет на поставки российской нефти

Президент США Джо Байден 8 марта — вскоре после российского вторжения в Украину — объявил о запрете на импорт нефти и газа из России. Евросоюз 3 июня объявил, что в рамках шестого пакета санкций согласовано частичное эмбарго на российскую нефть, которое, однако, не затрагивает поставки по трубопроводам для нескольких стран Европы.

В санкционный пакет входил запрет на страхование морских перевозок российской нефти, который поддержала Великобритания, однако из-за опасений возникновения глобального энергетического кризиса его введение решили отложить.

На фоне санкций Индия и Китай нарастили импорт российской нефти, которая поставляется им со значительным дисконтом.