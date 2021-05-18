Главные причины снижения доходов — экономический кризис, который возник на фоне пандемии коронавируса и не развивающейся экономики России в целом.
Объемы производства в России в прошлом году снизились не так сильно, как во многих других странах, однако уровень жизни пострадал в большей степени, что способствовало падению рейтингов одобрения президента Владимира Путина.
Давно обещанного повышения доходов так и не случилось.
Напомним, продовольственная инфляция в России составила 8,2% в годовом выражении, и что за прошедший год рост цен на продовольственные товары в стране превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз.
А согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом месяце 2021 года рост цен на продукты питания в России стал рекордным за последние пять лет.
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