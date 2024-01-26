Bloomberg: Путин послал США сигналы о готовности к переговорам

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Bloomberg заявил, что для России главное достичь её целей, при этом от переговоров она не отказывается. В том же духе высказалась и представитель МИД Мария Захарова . Прямо никто из них публикацию Bloomberg не опроверг.

Это не первая публикация о том, что российский президент посылает некие сигналы США о готовности к мирным переговорам. Ранее о подобных сигналах писала The New York Times, в её материале речь шла о готовности Путина не к миру, а к "заморозке" конфликта. Публикации сходятся в том, что главным условием Путина является сохранение российского контроля над захваченными территориями. Об этом говорил и сам Путин, утверждая, что Россия не откажется от тех "завоеваний", которых добилась в Украине. При этом официальная риторика российских властей не меняется - они продолжают выдвигать по сути абстрактные требования "денацификации" и "демилитаризации", и при этом обвиняют в срыве мирных переговоров Украину.