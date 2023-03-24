Bloomberg: Пригожин намерен свернуть работу ЧВК на войне с Украиной

Собеседники агентства рассказали, что высокопоставленные российские военные и политики видят в Пригожине растущую угрозу. Сейчас основатель ЧВК сталкивается с дефицитом боеприпасов в зоне боёв на территории Украины и нехваткой людей после того, как ему якобы запретили вербовать заключённых в российских колониях.

По данным источников Bloomberg, на фоне осады Бахмута российские военачальники донесли до президента Владимира Путина сомнения по поводу боевой эффективности ЧВК "Вагнер".

Никаких подтверждений тому, что наёмников Пригожина перебрасывают в Африку, нет, отмечает Bloomberg. При этом в публикации упоминается объявление о наборе людей в ЧВК – на полгода на войну с Украиной, и на 9–14 месяцев – в Африку.

Агентство не сообщает, где именно опубликованы сообщения. Радио Свобода удалось найти их в российских соцсетях.

Пригожин в ответ отверг сообщение агентства. "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", — говорится в сообщении пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключённых из российских колоний. На прошлой неделе вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о "добровольцах".

По данным Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, ведущих подсчёт погибших по открытым источникам, с начала года в войне на территории Украины погибли не менее одной тысячи заключённых, которые должны были отбывать наказание в российских колониях.