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Основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует свернуть деятельность своих наёмников в войне с Украиной и снова сосредоточиться на Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Bloomberg: Пригожин намерен свернуть работу ЧВК на войне с Украиной
© Stopkadras

Собеседники агентства рассказали, что высокопоставленные российские военные и политики видят в Пригожине растущую угрозу. Сейчас основатель ЧВК сталкивается с дефицитом боеприпасов в зоне боёв на территории Украины и нехваткой людей после того, как ему якобы запретили вербовать заключённых в российских колониях.

По данным источников Bloomberg, на фоне осады Бахмута российские военачальники донесли до президента Владимира Путина сомнения по поводу боевой эффективности ЧВК "Вагнер".

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Никаких подтверждений тому, что наёмников Пригожина перебрасывают в Африку, нет, отмечает Bloomberg. При этом в публикации упоминается объявление о наборе людей в ЧВК – на полгода на войну с Украиной, и на 9–14 месяцев – в Африку.

Агентство не сообщает, где именно опубликованы сообщения. Радио Свобода удалось найти их в российских соцсетях.

Пригожин в ответ отверг сообщение агентства. "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", — говорится в сообщении пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключённых из российских колоний. На прошлой неделе вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о "добровольцах".

По данным Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, ведущих подсчёт погибших по открытым источникам, с начала года в войне на территории Украины погибли не менее одной тысячи заключённых, которые должны были отбывать наказание в российских колониях.

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Радио Свобода
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