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Bloomberg оценил потери российских миллиардеров в 93,6 млрд долларов. Оценка базируется на собственных расчетах агентства.
Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
© Shutterstock

При этом 46,6 млрд долларов российские богачи потеряли в день нападения России на Украину 24 февраля. Остальная сумма пришлась на оставшуюся часть года.

Общие потери 500 наиболее богатых бизнесменов агентство оценивает в этом году в 1,4 трлн долларов. Их состояние уменьшилось на фоне снижения курсов акций. Основными факторами агентство называет войну в Украине, последовавшие за ней санкции, а также скачок инфляции, который вынудил центробанки ужесточать денежно-кредитную политику.

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Reform.by
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