Бизнесмен Олег Тиньков внесен в реестр "иноагентов" в РФ

Министерство юстиции России в пятницу, 16 февраля, вновь расширило реестр "иностранных агентов", включив в этот список еще пять человек, следует из сообщения на сайте ведомства.

В публикации на сайте Минюста, среди прочего, сказано, что все они "выступали против специальной военной операции", как в России официально называют войну против Украины. По версии российского ведомства, все они, кроме Арцуева, также "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", при этом не поясняется, что означает формулировка "органы публичной власти".