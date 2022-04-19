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Российский бизнесмен Олег Тиньков, сооснователь банка Tinkoff, высказался против войны России в Украине. Пост об этом он опубликовал в Instagram.
Бизнесмен Олег Тиньков резко высказался против войны и призвал "коллективный Запад" дать Путину возможность сохранить лицо
© Itar-Tass / Scanpix

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", — написал Тиньков.

"Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них говноармия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране — говно, и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества…" — продолжил он.

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"Конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" — констатировал бизнесмен.

В конце текста Тиньков на английском языке призвал ”коллективный Запад” быть более рациональным и придумать для Путина возможность сохранить лицо, чтобы завершить войну.

"Дорогой ”коллективный Запад”, пожалуйста, дайте мистеру Путину явную возможность сохранить лицо и остановить эту бойню. Будьте более рациональными и гуманитарными", — написал бизнесмен в заключение.

Тиньков уже до этого высказывался против войны в своих социальных сетях, но в более мягкой форме.

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