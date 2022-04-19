Бизнесмен Олег Тиньков резко высказался против войны и призвал "коллективный Запад" дать Путину возможность сохранить лицо

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", — написал Тиньков.
"Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них говноармия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране — говно, и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества…" — продолжил он.
"Конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" — констатировал бизнесмен.
В конце текста Тиньков на английском языке призвал ”коллективный Запад” быть более рациональным и придумать для Путина возможность сохранить лицо, чтобы завершить войну.
"Дорогой ”коллективный Запад”, пожалуйста, дайте мистеру Путину явную возможность сохранить лицо и остановить эту бойню. Будьте более рациональными и гуманитарными", — написал бизнесмен в заключение.
Тиньков уже до этого высказывался против войны в своих социальных сетях, но в более мягкой форме.
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