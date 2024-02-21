Би-би-си: ВСУ нанесли удар по полигону в Донецкой области

По данным Би-би-си, удар был нанесен двумя ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS днем 20 февраля. В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады.
Как пишет Би-би-си, в момент удара военнослужащие трех рот бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
В распоряжении издания есть фотографии и видео с полигона, сделанные сразу после удара – на них запечатлены десятки погибших.
Украинские власти произошедшее не комментировали.