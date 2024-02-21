Би-би-си: ВСУ нанесли удар по полигону в Донецкой области

ВСУ нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, в результате чего могли погибнуть не менее 60 человек. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, ранее об этом также писали российские провоенные телеграм-каналы.