"Он реально не пользуется ни интернетом, ни (мобильным. — Ред.) телефоном. Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме", — отметил Каракулов. В то же время везде, где останавливается Путин, должен вещать телеканал "Россия", добавил он.
Офицер ФСО рассказал также, что президент РФ продолжает соблюдать самоизоляцию и перед встречей с ним нужно соблюсти двухнедельный карантин. С момента начала пандемии коронавируса Путин "очень замкнулся". "Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности", — констатировал Каракулов.
С 2009 года и до середины октября 2022 года Глеб Каракулов был инженером в управлении президентской связи и обеспечивал российского главу государства секретной связью. Он самый высокопоставленный сотрудник спецслужб РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну, пишет "Досье". В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве.
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