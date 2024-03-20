Беспилотники атаковали Саратовскую и Белгородскую области

Город Энгельс в Саратовской области в ночь на среду, 20 марта, подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО, которая "сработала своевременно и эффективно".

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", - написал Бусаргин.

Минобороны РФ заявило, что средства ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской.

В Энгельсе расположен военный аэродром РФ

В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Аэродром уже несколько раз подвергался атакам беспилотников.