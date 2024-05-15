Беспилотники атаковали ряд регионов РФ

Украина в ночь на среду, 15 мая, совершила атаки на ряд регионов России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, во вверенном ему регионе два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Там произошло два взрыва, однако возгорания топлива не случилось, следует из его поста. Пострадавших нет.

Атака на Крым

Ранее "губернатор" аннексированного Крыма Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО несколько ракет было сбито "над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".