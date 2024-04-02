Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане

В то же время на опубликованных видео показан сильный взрыв.

По данным пресс-службы особой экономической зоны "Алабуга", которая находится в десяти километрах от Елабуги, два беспилотника атаковали общежитие.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.

После начала полномасштабной войны России против Украины в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане было организовано производство иранских ударных дронов "Шахед", принятых в России на вооружение под названием "Герань-2". Их собирают студенты колледжа "Алабуга Политех", говорится в расследовании журналистов издания "Протокол" и ютьюб-канала "РЗВРТ". По имеющимся данным, для ударов по Украине только осенью прошлого года было использовано более 600 таких дронов.