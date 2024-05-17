Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе, порт в Новороссийске и Севастополь

В Краснодарском крае украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе, сообщили российские СМИ. В атаке участвовали два беспилотника, уточнили в краевом оперативном штабе .
По данным властей региона, в результате падения дрона произошло возгорание на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже власти сообщили о локализации пожара.
Туапсе — курортный город и крупный порт на побережье Чёрного моря, находящийся неподалеку от Сочи и Краснодара.
В Туапсе расположен НПЗ "Роснефти". В январе на его территории загорелась вакуумная установка, предположительно, из-за удара беспилотника.
В Новороссийске, по данным телеграм-канала Astra, местные жители слышали более 35 взрывов. Мash пишет, что был атакован морской порт. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что после атаки дронов в Новороссийске не работает общественный транспорт, отменены занятия в учебных учреждениях, перекрыты некоторые улицы, а на железнодорожной станции горит нефтяная установка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью ВСУ "безуспешно попытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска". По его словам, средства ПВО подавили более 10 беспилотников, в результате падения дронов "возникли локальные возгорания", которые сейчас ликвидируются. Пострадавших нет. При этом он не уточнил, какие объекты пострадали в результате атаки дронов.
В ночь на 17 мая беспилотники также атаковали аннексированный Севастополь. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развозжаев утверждает, что российские военные уничтожили "десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров". Пострадавших нет.
После ночной атаки была повреждена подстанция "Севастополь". По словам Развозжаева, ее восстановление займет около суток. "Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света", – сообщил он.
Власти приняли решение отменить занятия во всех школах и детских садах.
Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 102 БПЛА. В сообщении утверждается, что над Крымом сбили 51 беспилотник, над Краснодарским краем — 44. Шесть дронов были сбиты над территорией Белгородской области и один над Курской. В Чёрном море было уничтожено шесть украинских безэкипажных катеров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль погибли два человека - женщина и её четырёхлетний ребёнок.
Ещё один беспилотник атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожар был оперативно ликвидирован, написал Гладков.
Украинская сторона официально не комментировала атаки.