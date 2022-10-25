Bellingcat установил личности российских наводчиков ракет

Именно это отделение занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре, пишет "Радио Свобода".

Согласно расследованию, большинство предполагаемых наводчиков — это мужчины и женщины в возрасте около 30 лет. Многие из них имеют опыт работы в сфере информационных технологий. Некоторые также работали в российском военном командном центре в Дамаске в период с 2016 по 2021 год, когда Россия размещала крылатые ракеты в Сирии. Часть из них удостоена различных боевых наград, в том числе от президента России Владимира Путина.

Спецподразделение ГВЦ, выяснили расследователи, состоит из трех групп примерно по десять человек. При этом каждая группа специализируется на одном виде высокоточных ракет: ЗМ-14, Р-500 и Х-101. Все сотрудники работают из двух мест. Одно расположено в штаб-квартире Министерства обороны в Москве, другое — в штаб-квартире Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Почти все предполагаемые наводчики, с которыми связывались расследовали, отрицали свою причастность к вооруженным силам России. Один из них на условиях анонимности рассказал, как группе было поручено вручную запрограммировать сложные траектории полета российских высокоточных крылатых ракет, а также предоставил групповые фотографии расчетной бригады Главного вычислительного центра перед зданием Министерства обороны в Москве.

Публичной информации о связях Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России с программированием крылатых ракет нет. Функция ГВЦ непрозрачно описывается в военных изданиях как "предоставление ИТ-услуг " и "автоматизация" для российских вооруженных сил.

10 октября Россия нанесла массированный удар по городам Украины. В результате погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения. Россия утверждает, что атакует лишь военные объекты. Однако ракеты неоднократно попадали в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Преднамеренное или неизбирательное нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Москва отрицает, что наносит их.