Bellingcat связал сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, со смертями еще трех политических активистов

В декабре Bellingcat назвал имена сотрудников ФСБ, которые присутствовали в Томске в день отравления Алексея Навального, а также прилетели в Омск, где самолет, в котором летел политик, сделал экстренную посадку.

Сам Навальный позже позвонил одному из этих людей. По словам Навального, он говорил с Константином Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совета безопасности России. Человек на том конце провода поделился своими мыслями о том, почему Навальный остался жив, заодно рассказав, что одежду политика дополнительно обрабатывали, чтобы на ней не осталось следов отравляющего вещества.

После выхода этого расследования Bellingcat пообещал рассказать о том, куда еще летала группа сотрудников ФСБ, которые следили за Алексеем Навальным, и что происходило в тех регионах, где они находились. Для этого расследователи опубликовали информацию о поездках десяти ФСБшников в попытке выяснить цель этих поездок. В ответ они получили более 500 сообщений, некоторые из которых указывают на совпадения между присутствием членов группы ФСБ и необъяснимыми смертями.

Нальчик. Тимур Куашев

Активист и журналист из Нальчика Тимур Куашев активно занимался политической деятельностью. В 2012 году он вступил в партию "Яблоко", организовывал протестные митинги, в том числе и в Москве, выступал против радикализма, экстремизма, полицейского произвола. Его неоднократно задерживали и, по его собственным словам, угрожали расправой. Несмотря на это, Куашев собирался участвовать в выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии, которые должны были состояться 14 сентября 2014 года.

31 июля 2014 года Тимур Куашев собирался в театр — на премьеру спектакля, где играла его мать. Он вышел из дома и пропал. Позднее свидетель рассказывал, что видел Куашева на автобусной остановке, когда тот разговаривал с неизвестными людьми. На следующий день тело Куашева обнаружили в лесу у дороги, в получасе езды от Нальчика.

Члены партии "Яблоко" неоднократно утверждали, что внезапная смерть Куашева связана с его деятельностью. Кроме того, сам активист сообщал об угрозах в свой адрес.

Еще тогда друг Куашева Абакар Абакаров говорил журналистам, что уверен в том, что Куашева отравили: "У него есть все признаки отравления. Пальцы чернеют. Под мышкой след от укола, покраснение было".

Следственная группа тогда заявила, что причиной смерти политического активиста стала острая коронарная недостаточность, никаких оснований считать, что Куашев был отравлен, специалисты не нашли, как не обнаружили они никаких признаков насилия. Но Bellingcat утверждает, что получили фотографию лица Тимура Куашева, сделанную незадолго до похорон: на фото хорошо видны симметричные синяки на щеках — предположительно, оставшиеся от пальцев, сжимавших голову Куашева сзади.

"Анализ данных о поездках оперативников из Института криминалистики ФСБ, а также анализ конфиденциальных документов расследования убедительно свидетельствует о том, что его смерть стала результатом целенаправленной операции по отравлению", — утверждает Bellingcat.

Bellingcat делает такой вывод, соотнося данные о полетах предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ с днем смерти Куашева. По данным расследователей, Константин Кудрявцев, ранее служивший в воинской части в Шиханах, где создавалось советское химическое оружие, прилетал в Нальчик из Москвы в тот же самый месяц, когда умер Куашев. Кроме того, в день смерти Куашева в регионе находился и Иван Осипов, врач по образованию, также следивший за Навальным.

Bellingcat обращает внимание на то, что Осипов взял обратный билет на 30 июля, но в тот день не вылетел обратно в Москву, а вместо этого дважды поменял дату вылета. В итоге он вернулся в столицу, как пишет Bellingcat, спустя несколько часов после того, как тело Куашева было обнаружено в получасе езды от Нальчика.

Осипов был не единственным сотрудником ФСБ, который находился в окрестностях Нальчика в день смерти Куашева. Помимо него и Кудрявцева, еще трое ФСБшников прилетели в регион за несколько дней до этого. В том числе — доктор Алексей Александров, который, по утверждению расследователей, также находился в Томске в день отравления Алексея Навального.

Александров, как и Осипов, тоже менял обратный билет и сдвигал дату возвращения в Москву, улетев из региона на следующий день после обнаружения тела Куашева.

Bellingcat обращает внимание на то, что основная экспертиза, призванная подтвердить или опровергнуть теорию о наличии яда в крови Куашева, проводилась не просто в Москве, но в том самом Институте криминалистики ФСБ, в котором работают Александров, Осипов и Кудрявцев.

Каспийск. Руслан Магомедрагимов

Руслан Магомедрагимов был известным в Дагестане активистом. Он боролся за права местных жителей, поддержал экологические инициативы, а также состоял в движении "Садвал" (в переводе — "единство"), одной из целей которого было "создание национальной государственности для лезгинского народа".

24 марта 2015 года Магомедрагимов был найден мертвым в Каспийске. В тот день он собирался пойти на фестиваль лезгинского языка и встретиться с другом. Около 18 часов вечера тело активиста нашли на улице, примерно в 400 метрах от его машины. По словам друга Магомедрагимова, из машины пропали видеорегистратор, а также два из трех телефонов, которые Магомедрагимов всегда носил с собой. Следователи, прибывшие на место преступления, обнаружили в машине свежие отпечатки обуви другого человека.

Следствие заявило, что активист умер от сердечного приступа. Патологоанатом, который проводил вскрытие тела, эту версию оспорил, отметив, что у Магомедрагимова было здоровое сердце и что смерть по всей видимости наступила в результате асфиксии (удушья). Но при этом никаких следов насилия на шее и теле жертвы обнаружено не было. Комментарии патологоанатома следствие проигнорировало и заключило, что Магомедрагимов умер от сердечной недостаточности.

Родственники Руслана утверждали, что, когда они получили его тело для захоронения, заметили на шее две точки, напоминающие следы иглы шприца. По просьбе родственников образцы тканей были отправлены на анализ на наличие токсинов. Сообщения о результатах этого анализа нигде не публиковалось, связаться с членами семьи Магомедрагимова Bellingcat не удалось.

Как и в случае с Тимуром Куашевым, накануне и в сам день смерти Магомедрагимова недалеко от Руслана находились предполагаемые сотрудники Института криминалистики ФСБ.

Иван Осипов дважды посещал Махачкалу в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев ездил в столицу Дагестана за две недели до смерти Магомедрагимова.

За четыре дня до смерти Магомедрагимова Осипов прилетел во Владикавказ, находящийся в четырех часах езды от Каспийска. Он пробыл в регионе шесть дней и через два дня после смерти Руслана уехал обратно в Москву.

Информации о деле Магомедрагимова меньше, чем об истории с Куашевым. Bellingcat отмечает, что имеющихся данных недостаточно для оценки того, мог ли активист быть отравлен офицерами ФСБ. Но в глаза бросается сходство обстоятельств смерти двух кавказских активистов, в том числе и возможное использование инъекций для введения яда, а также заключение о смерти от сердечной недостаточности.

Через год после смерти Магомедрагимова лидер движения "Садвал" Назим Гаджиев был найден убитым у себя дома с ножевыми ранениями на теле. В деле об убийстве Гаджиева до сих пор не названо ни одного подозреваемого.

Поезд Тамбов-Москва. Никита Исаев

Политик Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва 16 ноября 2019 года. Свою последнюю в жизни фотографию он сделал из окна своего купе.

К тому времени Исаев чуть больше года занимался политикой в качестве главы движения "Новая Россия". Он помогал региональным активистам бороться с коррупцией и бездействием властей, но всегда умудрялся балансировать на грани между критикой региональных политиков и проявлением уважения в адрес президента России. Исаев позиционировал "Новую Россию" как независимое движение, но при этом всегда поддерживал основные направления политики Кремля и лично Путина, критиковал Алексея Навального. В СМИ Исаева иногда называли "новым Навальным", но в отличие от лидера Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом), Никиту Исаева часто звали в эфир государственных телеканалов, где он комментировал различные темы: от защиты прав потребителей до политики США и войны на Украине.

О последних минутах жизни Исаева известно со слов его тогдашней помощницы и подруги Алины Жестовской. По ее словам, Никита Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет. Он долго отсутствовал, а когда вернулся, то держался за живот, как будто его кто-то ударил. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

К ближайшей станции поезд прибыл только через час. Прибывшие на вокзал врачи констатировали смерть.

Когда тело Исаева доставили в Москву, образцы его крови были отправлены на лабораторные исследования. Еще до того, как пришли результаты, его кремировали. По словам родственников, таковым было желание самого Исаева. Лабораторный анализ не показал следов токсинов в его крови, причиной смерти назвали сердечный приступ. Мало кто из его последователей и сочувствующих поверил этому объяснению. Никита был спортивным, подтянутым 41-летним мужчиной.

Bellingcat поговорил с родственниками и друзьями Исаева, и те отметили, что в последние месяцы перед смертью он был неспокоен. Один из друзей Исаева рассказал, что Никита думал о возможности увезти свою семью из России. Два близких к Исаеву человеку на условиях анонимности рассказали Bellingcat, что незадолго до смерти Никита начал подозревать, что Алину Жестовскую "приставили присматривать за ним".

Анализ поездок предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ показал, что две поездки Исаева совпадают с перемещениями Алексея Александрова в 2019 году.

Эти две поездки дали нам возможность идентифицировать еще трех попутчиков, с которыми периодически вместе ездил Александров.

В результате удалось установить еще пять возможных оперативников ФСБ, тесно связанных с уже известными людьми, возможно работающими в Институте криминалистики ФСБ. Оказалось, что эти люди сопровождали Исаева в течение почти года до его смерти.

Судя по анализу, проведенному Bellingcat, оперативники ФСБ сопровождали Исаевым по меньшей мере в семи из 13 совершенных политиком поездках. Причины, по которым Исаев мог попасть под столь пристальное внимание спецслужб до конца не ясны. Одну из вероятных версий Bellingcat озвучили родственники умершего.

За год до смерти Исаев стал часто ездить за границу. Только в 2019 году был в Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Израиле, Турции, Латвии и США. Незадолго до смерти Исаев также купил билет в Майами для всей своей семьи. Возможно, спецслужбы подозревали, что политик хочет окончательно покинуть Россию.

"Уши спецслужб" или богатый рынок "онлайн-пробива"?

Ранее Bellingcat пояснял, что проводит свои расследования, приобретая копии российских баз данных на черном рынке.

Би-би-си подробно рассказывало о том, как существует и работает российский рынок "онлайн-пробива" задолго до последних резонансных публикаций Bellingcat.

В частности, весной 2019 года корреспондент Би-би-си смог получить выписку себе из "Российского паспорта" менее чем за 2 тысячи рублей. За эту сумму он получил информацию обо всех ранее выданных внутренних и заграничных паспортах (включая фотографии), а также сканами заявлений на выдачу документов.

Президент России Владимир Путин назвал расследование Bellingcat о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ, "легализацией материалов американских спецслужб". При этом он фактически признал, что за Навальным могли следить российские спецслужбы.

"Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать", - сказал Путин.

Би-би-си не располагает независимым подтверждением сведений, опубликованных Bellingcat.

Би-би-си направила запросы пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и в ФСБ по поводу расследования Bellingcat, но пока не получила ответа.