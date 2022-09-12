Об этом говорится в сообщении известного расследователя, руководителя Bellingcat Христо Грозева.

Грозев заявил, что есть информация о том, что российским олигархам и государственным корпорациям приказали создать свои ЧВК, поскольку Путин разочаровался в собственной армии.

"Каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственный ЧВК для "нового этапа в октябре". Что такое новый этап, этап 5?", — отметил Грозев.