Об этом говорится в сообщении известного расследователя, руководителя Bellingcat Христо Грозева.
Грозев заявил, что есть информация о том, что российским олигархам и государственным корпорациям приказали создать свои ЧВК, поскольку Путин разочаровался в собственной армии.
"Каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственный ЧВК для "нового этапа в октябре". Что такое новый этап, этап 5?", — отметил Грозев.
He says it's all because of corruption and incompetence in the army ("the mercenaries were scammed of their pay"). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for "new stage in October".— Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2022
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