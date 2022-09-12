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Владимир Путин разочаровался в собственной армии и приказал российским олигархам создавать частные военные кампании якобы для "нового этапа войны", который состоится в октябре, пишет TCH.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в сообщении известного расследователя, руководителя Bellingcat Христо Грозева.

Грозев заявил, что есть информация о том, что российским олигархам и государственным корпорациям приказали создать свои ЧВК, поскольку Путин разочаровался в собственной армии.

"Каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственный ЧВК для "нового этапа в октябре". Что такое новый этап, этап 5?", — отметил Грозев.

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