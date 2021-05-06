"Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что они больше не могут работать шпионами. Это важные представители Кремля, так сказать, для разных [российских] регионов", - сказал Грозев, добавив, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА "Новости", что ему неизвестно, чтобы предполагаемые шпионы работали "на Кремль".
"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль - это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.
"Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", - добавил Песков. Сами Александр Петров и Руслан Боширов еще в 2018 году заявляли, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.
17 апреля чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, передвигавшихся по территории страны с несколькими разными паспортами - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы. По данным полици, речь идет о "Петрове" и "Боширове" . Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что рассматриваются две версии произошедшего - причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. При этом, по его словам, у Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.
По мнению ряда политиков, жесткий подход правительства к российскому посольству не оставляет сомнений в причастности ГРУ. Такое повествование может способствовать размыванию официальной версии события и оставить место для сомнений в правомерности чешской реакции, заявила позднее общественная ассоциация, которая анализирует зарубежные кампании дезинформации в Чехии.
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