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Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до 5 человек - еще двоих нашли вчера, все из одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница.
Gaisras Belgorode
Gaisras Belgorode
© Reuters / Scanpix

Удары по Белгороду были нанесены в ночь на 3 июля, губернатор области назвал их "серией громких звуков".

Это самые масштабные удары по городу с начала войны в Украине.

Москва и Киев обвиняют в обстрелах друг друга.

Митрополит Белгородский Иоанн обратился к пастве с проповедью, в которой заявил, что обстрелы велись ворруженными силами Украины.

"Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома", - сказано в обращении митрополита на сайте местной епархии.

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bbcrussian.com

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