На сообщение корреспондента издания о покупке сертификата о вакцинации от COVID-19 в телеграм-чате по торговле нелегальными услугами откликнулись десять продавцов. Стоимость услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Как и в случае с настоящей прививкой, процедура виртуальной вакцинации занимает 21 день – через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице на портале "Госуслуг".
По словам журналиста, на следующий день после покупки прививки в личном кабинете на "Госуслугах" действительно появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины "Спутник V". Продавец также прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, который, как утверждается, подтверждает, что туда внесли данные журналиста. Доступ к этому регистру, созданному в декабре 2020 года, и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.
Корреспондент издания под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в телеграме. Все они, по их словам, работают по одинаковой схеме. Чтобы осуществить "виртуальную" инъекцию, продавец сертификата просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС. Также требуется иметь подтверждённый аккаунт на "Госуслугах".
Со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация. Но без пациента. При этом пронумерованную ампулу утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена, рассказал собеседник Baza.
Помимо электронного сертификата, покупатели могут получить соответствующий документ с печатями. Корреспонденту издания отправили такой сертификат еще до второй прививки, заполнить его предлагалось самостоятельно.
Как рассказала Baza сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о виртуальных прививках, среди медперсонала многие воспользовались фиктивной вакцинацией для себя, а также своих родственников и знакомых. Их данные заносились в систему, а сама вакцина утилизировалась.
В Минздраве не ответили на вопросы Baza.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Депутат прикрепил к посту ссылку на материал Baza.
В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.
Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию путём лотереи. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша пяти автомобилей.
15 июня в России выявили 14 тысяч 185 новых случаев заражения коронавирусом. Во многих регионах отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения – в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.
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