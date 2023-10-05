Baza: полиция Чечни не стала возбуждать дело против сына Кадырова, избившего задержанного

Проверку проводили сотрудники отдела полиции №1 Ахматовского района Грозного, а ход проверки был на контроле у прокуратуры Чечни, отмечает Telegram-канал.
В середине августа Никита Журавель, задержанный в Волгограде по обвинению в сожжении Корана (следствие утверждает, что "он выполнял задание украинских спецслужб") и этапированный в Чечню, сообщил, что в чеченском СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова — 15-летний Адам.
25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было выложено видео с избиением Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни написал, что гордится поступком Адама.