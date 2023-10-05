Baza: полиция Чечни не стала возбуждать дело против сына Кадырова, избившего задержанного

Министерство внутренних дел Чечни провело проверку по факту избиения сыном Рамзана Кадырова Адамом задержанного в следственном изоляторе. Ведомство отказалось возбуждать уголовное дело, так как сыну главы Чечни 15 лет, а минимальный возраст уголовной ответственности за такие преступления в РФ — 16 лет, сообщает Baza.