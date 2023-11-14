Baza: организатор убийства Политковской воюет в Украине

По данным Telegram-канала Baza, организатор убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской досрочно вышел из колонии и в обмен на досрочное освобождение отправился на войну против Украины. Приговоренный к 20 годам лишения свободы Сергей Хаджикурбанов приехал на фронт в конце 2022 года и начал службу в должности командира отделения разведки, сообщает Baza во вторник, 14 ноября, со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседника издания, Хаджикурбанов "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи" и в скором времени дослужился до командира батальона. Другой собеседник Baza отметил его чрезвычайно быстрое для бывшего заключенного продвижение по службе. Как отмечается далее, спустя полгода службы на фронте организатор убийства Политковской продлил контракт с Минобороны РФ. При этом издание не располагает сведениями о том, в какой должности он служит сейчас. "На данный момент он освобожден от отбывания наказания", - пишет Baza.