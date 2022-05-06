aA
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (в России внесен в реестр СМИ-"иноагентов") по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии.
Alexander Nevzorov
Alexander Nevzorov
© RIA/Scanpix

Ранее МВД объявило Невзорова в розыск. Сам Невзоров, который находится за пределами России, назвал это высшим орденом, о котором можно мечтать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Невзоров: Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы

Публицист Александр Невзоров рассказал, что заставило...

TOP новостей

Обещания не исполнились: счета за отопление в Вильнюсе могут быть еще выше

Вильнюсская когенерационная электростанция не...

Мэр Вильнюса: 9 мая можно посещать кладбища, но там будет информация о войне в Украине

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вновь повторил, что...

Война в Украине. У острова Змеиный горит еще один российский военный корабль (2)

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Специальный эфир "Историки и война": как (не) праздновать 9 мая?

В мировых СМИ появляется информация о возможном...

На рынке недвижимости в Литве фиксируется давно невиданное явление

На рынке недвижимости – давно невиданное явление –...