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Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (в России внесен в реестр СМИ-"иноагентов") по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии.
Ранее МВД объявило Невзорова в розыск. Сам Невзоров, который находится за пределами России, назвал это высшим орденом, о котором можно мечтать.
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