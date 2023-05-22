Baza и 112 пишут, что автомобиль Aurus, с номерами, как у попавшего в ДТП, как минимум ранее был закреплен за патриархом Кириллом.

Однако в РПЦ заявили "Интерфаксу", что эта информация не соответствует действительности. "В настоящий момент автомобиль „аурус“ с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя", — сообщил источник агентства в патриархии.

Под маркой Aurus выпускается линейка автомобилей для первых лиц государства и их кортежей — от лимузинов до минивэнов.