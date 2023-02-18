"Ашан" опроверг сведения о поставках армии России в Украине

В документе подчеркивается, что магазины "Ашан", открытые в России для обеспечения российского населения продовольствием, не осуществляют никакой благотворительной или активной помощи снабжению любых других категорий потребителей за исключением российского гражданского населения. "Auchan Retail не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо "благотворительные" сборы для российских вооруженных сил", - указывается в заявлении французской компании.

Журналистское расследование об "Ашане" и российских военных

В расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat утверждалось, что сотрудники "Ашан" в Петербурге собрали на складах компании различные товары и передали их российским военным в Украине под видом гуманитарной помощи. Кроме того, журналисты обнаружили, что в магазинах "Ашана" в других городах находятся пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

В "Ашане" объяснили, что в Санкт-Петербурге заказ на сбор продуктов, одежды и других товаров сделала мэрия города. Торговая сеть не оплачивала эти товары и не знала, кому они предназначаются. "Ничто в заказанных продуктах не могло вызвать у компании вопросов о конкретном конечном пункте их назначения", - подчеркнули в Auchan Retail.

Компания также отрицает, что устанавливала пункты сбора помощи "для Донбасса" в своих магазинах. Согласно заявлению ретейлера, в торговом центре в Самаре, который упоминался в журналистском расследовании, пункт сбора организовал владелец ТЦ, причем за пределами территории магазина "Ашан".