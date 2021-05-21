Россия стала новым председателем Арктического совета — межправительственного форума, созданного в 1996 году для содействия сотрудничества в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Предыдущий председатель, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в Рейкьявике в четверг, 20 мая, передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток. Исландский министр назвал Арктику "областью мира, стабильности и конструктивного сотрудничества".

Россия намерена всемерно содействовать дальнейшей адаптации региона к глобальным климатическим изменениям, заявил Лавров. Среди первоочередных задач в регионе он указал, в частности, на необходимость совершенствовать систему мониторинга за окружающей средой, стремиться минимизировать антропогенное воздействие на природу, сократить нерегулируемый промысел в Северном Ледовитом океане.

На встрече впервые был принят долговременный стратегический план развития региона до 2030 года. В нем участники совета, куда входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, подтвердили приверженность совместным ценностям и стремление к дальнейшему устойчивому развитию региона и защите окружающей среды.

Участники встречи подписали итоговую декларацию. На предыдущей встрече такого уровня в 2019 году этого впервые не произошло из-за отказа американской делегации подписать документ. Причиной стало содержащееся в декларации предупреждение о том, что изменение климата может привести к катастрофическим последствиям для региона. Делегация США выступила тогда против того, чтобы темы о необходимости борьбы с изменениями климата и о соблюдении Парижского соглашения по климату значились в итоговом документе.

Между тем Россия во время своего председательства, как и Исландия до нее, будет вынуждены искать пути минимизации последствий изменения климата. Согласно данным исследователей Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP), температура в регионе с 1971 года повышается в среднем в три раза быстрее, чем в целом на Земле.