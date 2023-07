Арестованы фигуранты дела о "покушении на Симоньян и Собчак"

Один из представителей неонацистского объединения NS/WP рассказал The Insider, что других его участников, задержанных по обвинению в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, за сутки до официального задержания пытали, выбивая показания. Собеседник издания отметил, что, хотя официальный пресс-релиз ФСБ о задержании был выпущен 15 июля, подозреваемых задержали еще в ночь на 14 июля и все прошедшее время их пытали, заставляя заучивать текст "показаний". "Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", - приводит The Insider слова участника NS/WP. По его словам, всего задержаны пять человек, одного отпустили. Он назвал имена двух задержанных - это Егор Савельев и Сергей Короленков. Также сообщается, что по делу проходят задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов, отмечает The Insider.