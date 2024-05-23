Арестован заместитель Герасимова. Его обвиняют во взяточничестве

Российские информагентства сообщают со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд, который принял решение об аресте, что Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки.
«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщила представитель суда агентству ТАСС.
Первой о задержании Шамарина сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, у Шамарина прошли обыски. После этого генерала доставили на допрос.
Это уже не первое громкое задержание в российском военном руководстве за последние недели.
Первым был замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили во взятке на сумму около 1 млрд рублей, чиновник также арестован.
Вскоре был также задержан и арестован по делу о взятке начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.
17 мая по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) также был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.
Вадиму Шамарину 52 года. Он выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи и Военной академии связи.
На должность начальника Главного управления связи ВС РФ он был назначен в 2021 году. Как отмечает «Коммерсант», предшественник Шамарина на этом посту — Халил Арсланов — в 2020 году был арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки.
До того назначения на нынешнюю должность в Генштабе, с 2010 года, Шамарин был начальником связи и заместителем начальника штаба в Восточном военном округе.
В 1990-е и 2000-е он проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до командира бригады связи Восточного военного округа.