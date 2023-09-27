Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навального

Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии строгого режима во Владимирской области. В пятницу его в 20-й раз отправили в ШИЗО на 4 суток. «Четверо суток. Почему так мало? Потому что ровно через 4 суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: „Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит“», — говорилось в сообщении от имени политика в телеграм-канале «Команда Навального».