AP: Россия скрыла число жертв прорыва дамбы на Каховской ГЭС

Вскоре после катастрофы оккупационная "администрация" Олешек бежала из города и вернулась лишь спустя несколько дней, когда уровень воды начал спадать. Вернувшись, эти "власти" запретили врачам выдавать свидетельства о смерти жертв наводнения, а тела погибших начали в обход регламента вывозить на вскрытие в другие населенные пункты в оккупированной территории Херсонской области.

Сотрудники больницы города Олешки - одного из самых больших населенных пунктов на захваченной войсками РФ территории - рассказали, что представители оккупационных властей приказали местной организации, отвечавшей за уборку улиц, собирать тела погибших от наводнения и хоронить их в братских могилах. По словам медработников, только в Олешках были вырыты несколько таких могил, в которых захоронены десятки тел.

Оккупационные власти захваченной Россией части Херсонской области Украины намеренно скрыли реальное число жертв наводнения в регионе, вызванного прорывом дамбы на Каховской ГЭС в июне 2023 года. Об этом сообщило в четверг, 28 декабря, агентство AP в материале, составленном на основе бесед с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших, волонтером, хоронившей местных жителей, а также двумя украинскими информаторами, которые сотрудничали с разведкой Украины.

Россия заявляла лишь о 59 погибших после прорыва дамбы на Каховской ГЭС

У некоторых из погибших не было родственников, поэтому их захоронением должны были заниматься "власти". Однако эти тела просто "исчезали", указывают опрошенные агентством медработники. Российские силовики также угрожали тем, кто пытался захоронить тела самостоятельно, заявила в беседе с AP волонтер из Олешек.

По оценкам собеседников AP, только в Олешках из-за наводнения могли погибнуть от 200 до 300 жителей. При этом назначенный РФ "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что во всем регионе вследствие катастрофы погибло лишь 59 человек.