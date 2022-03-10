Антивоенный исход. Тысячи россиян бежали из страны после начала войны с Украиной

Самое популярное направление пока — Грузия, россияне начали уезжать туда еще в прошлом году, после разгрома штабов Алексея Навального и признания его структур экстремистскими организациями, после объявления журналистов и СМИ "иностранными агентами".

По данным МВД Грузии, с 24 февраля в страну приехало более 20 тыс. россиян. Глава МВД Вахтанг Гомелаури утверждает, что около 3 тыс. приехавших остаются в стране.

Самые доступные направления — Армения и Турция, туда проще всего долететь, несмотря на резко подорожавшие билеты. Кроме того, люди временно или постоянно — они пока сами не знают — перебираются в Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, безвизовые страны Центральной и Южной Америки.

Те, у кого есть визы и такая возможность — в условиях прекращения авиасообщения, — едут через третьи страны в Великобританию, США и Евросоюз: на поезде в Финляндию или на автобусах в Ригу.

Такая экспансия уже привела к резкому росту стоимости жилья в аренду. Некоторые уехавшие столкнулись с негативным отношением — в том же Тбилиси в предложениях об аренде квартир иногда пишут, что она не сдается россиянам или белорусам. Петицию с требованием ввести визовый режим с Россией подписали уже более 15 тыс. граждан Грузии.

В мессенджере Telegram уже более десятка чатов, их объединяет слово "релокация" в названии, а дальше идет указание страны. В каждом из них от 3 тыс. до 40 тыс. участников. Люди, многие из которых думали об эмиграции лишь в теории, а в итоге собрались и уехали за 2-3 дня, помогают друг другу решать базовые бытовые вопросы: как найти надежного риэлтора, как открыть счет в банке, к какому сотовому оператору подключиться. Как найти местную валюту — в условиях, когда системы Visa и Mastercard с российскими картами не работают, а наличные рубли обменять практически невозможно — во многих странах они никогда и не были ходовой валютой.

Шок и паника



"Мы очень давно собирались уехать, обсуждали это внутри семьи, — рассказывает Би-би-си интернет-маркетолог Татьяна (она, как и некоторые другие собеседники, просила не указывать своего полного имени, опасаясь за оставшихся в России родственников). — А после 24-го числа [начало вторжения — ред.] мы поняли, что билеты нужны нам срочно, потому что масштаба коллапса мы даже и оценить не можем".

Татьяна говорит, что у нее есть родственники в Европе, но авиасообщение с Евросоюзом закрылось раньше, чем ее семья успела всерьез подумать про этот вариант. Думали поехать к знакомым в Шри-Ланку, но это оказалось слишком дорого, плюс туристам там можно находиться только месяц. 1 марта Татьяна с мужем улетели в Тбилиси.

Гражданка Беларуси и Израиля Мария Дубровская ведет популярный блог и зарабатывает себе этим на жизнь. До февраля она жила в Москве вместе со своим молодым человеком, и так совпало, что 21 февраля, в день заседания Совета безопасности России, они решили расстаться. "Это был шок, — говорит она. — Я сразу задумалась, что мне пора уезжать, но после начала войны все приняло очень стремительный характер. Курс рубля начал валиться, я поехала снимать наличку, приложение банка показывало, что в банкомате валюта есть, а на самом деле она уже закончилась. Параллельно скроллила новости, и это была паника".

Дубровская позвонила маме в Минск, посоветовала ей уезжать, а сама улетела в армянский город Гюмри, даже не зная, куда она поедет дальше — в Ереван, Тбилиси или куда-то еще.

"На следующий день после заседания Совбеза мы были уверены, что с нашей работой будут проблемы, — рассказывает разработчик игр Сергей. — Мы сразу собрались на Кипр, там зарегистрирована наша компания, но рейсы кончились. Сейчас мы приехали в Армению, собираемся побыть здесь — на осмысленную реакцию, что делать дальше, нужно немного времени".

"Санкционный пакет, анонсированный западными странами, означал или длительный перерыв, или конец работы нашей компании в России, — рассказывает директор проектного бюро Иван. — Решение временно уехать было принято совместно с главным офисом нашей компании, вечером вторника 1 марта, а уже 2 марта я купил билет на рейс в Стамбул и оттуда в Лондон".

Программист и Android-разработчик Николай из Санкт-Петербурга говорит, что тоже давно думал об отъезде. "Очень разочаровался в людях, соблюдающих нейтралитет, — объясняет он. — Нейтральные люди для меня — на втором месте после Путина, кто виноват в происходящем. Они не ходили на выборы, игнорировали политику — даже когда началась война, она стала очередным событием, которое их не касается".

После 24 февраля по всей России пошли слухи о том, что власть объявит военное положение и запретит выезд из страны мужчинам. Услышав такое, Николай купил билет — он обошелся ему примерно в 900 долларов — и улетел в Ереван, а оттуда на поезде добрался до Тбилиси. "Практически весь поезд был русскоязычным", — вспоминает он.

32-летний IT-специалист Никита говорит, что еще в начале февраля увидел кадры с маневрами российских войск на территории рядом с Украиной — и с тех пор не переставал думать о том, что ничем хорошим это не закончится.

"24 февраля, когда все это началось, моей первой реакцией было оцепенение. Я не спал всю ночь, рушилось все, росло понимание, что разрушится и моя жизнь, если я останусь в России", — говорит он.

Уже 25-го Никита с женой и десятилетней дочерью улетели в Стамбул, пробыли там несколько дней, а потом перебрались в Батуми.

Чемоданы и коты



Интернет-маркетолог Татьяна говорит, что сбор вещей был крайне спешным: два небольших чемодана с чистой одеждой. Билеты они с мужем покупали в ночь на понедельник, понимая, что утром откроются биржи, и курс рубля рухнет.

Двух своих кошек оставили родителям.

До Тбилиси они добирались с двумя стыковками — в Нижнем Новгороде и Баку. На погранконтроле сказали, что туристы, а на вопрос, почему нет обратного билета, ответили, что цены растут, ничего не понятно. Самолет, вспоминает Татьяна, был полным.

"Мне написала подписчица моего блога, сказала, что летим вместе и можем скооперироваться, — рассказывает Мария Дубровская. — Грузинскую границу мы еле пересекли: сайт госуслуг перестал работать, и мы не могли показать QR-коды [подтверждающие вакцинацию]. Какими-то ужимками и прыжками смогли открыть сайт и распечатать их".

"Я вылетел 4 марта в Стамбул на большом дальнемагистральном аэробусе. Я на таких летал только через Атлантику, — говорит директор проектного бюро Иван. — Уже на границе встретил некоторое количество знакомых, они тоже уезжали, используя Стамбул как место пересадки".

В Лондоне, говорит Иван, сотрудники аэропорта Хитроу в штатском опрашивали прилетевших граждан России: задавали вопросы об их отношении к войне и политической ситуации в России.

"У меня с собой был только рюкзак с одеждой, зарядками и ноутбуком, — рассказывает Android-разработчик Николай. — А, и еще ноты — я недавно на пианино начал учиться играть".

"У жены пока нет загранпаспорта, — переживает он. — Плюс у нас коты, морские свинки. Котов мы чипировали [чтобы иметь возможность вывезти их за границу] прямо перед моим отлетом. В одной клинике чипы просто кончились, в другую я утром позвонил, и мне удивленно сказали, что у них этих чипов полно. А вечером приехал — и нашим котам последние достались".

Москвичка Екатерина Соболева улетала в Ереван через Челябинск. "Это были самые дешевые билеты, 14 тысяч рублей, сейчас гораздо дороже. Вылетели без багажа, с ручной кладью. Взяли только все самое необходимое", — говорит она.

"Не поехать кукухой в Тбилиси"



Интернет-маркетолог Татьяна и ее муж пока живут в тбилисской гостинице и ищут жилье. "Работу не прерываем, — говорит она. — Но у меня международная компания, она сворачивает свою деятельность в России, а нас сократят".

Периодически в чатах она видит обращения к россиянам: почему вы уехали, а не протестуете против власти. "Белорусы нас понимают, остальным сложно объяснить, почему, — констатирует она. — Тревога не отступает вообще ни на секунду, здесь я не могу сказать, что стало легче, но хоть появилось ощущение, что дальше. Тяжело сосредоточиться, фрустрация, такого еще просто не было, это шок".

Мария Дубровская рассказывает, что решила пока остаться в Тбилиси, но жилье еще не нашла. Пару ночей провела у своих подписчиков, которые сняли квартиру, и там был свободный диван, еще пару — в гостинице у своих приятелей из Израиля.

Дубровская сразу же включилась в сбор гуманитарной помощи для Украины, а также создала телеграм-чат для таких же новоприбывших. Они встречаются, обсуждают, что с ними происходит, советуются. Чат называется "Не поехать кукухой в Тбилиси".

"Хочу интегрироваться, хочу снизить уровень ксенофобии, — говорит она. — Не могу даже объять весь ужас. Есть грипп с понятным набором симптомов, а есть травма, когда ты даже не можешь описать все, что с тобой происходит. То ли ужас от войны, то ли боль за поломанные жизни, то ли ощущение, что преодолевать последствия придется поколениям".

"Лондон для меня — вынужденный пункт временной приписки. Я надеюсь скоро, по мере стабилизации ситуации, снова вернуться в Петербург", — говорит директор проектного бюро Иван.

Android-разработчик Николай рассказывает, что он и еще один, ранее незнакомый ему человек, сняли напополам квартиру на окраине Тбилиси. Стоимость месячной аренды — около 1200 долларов. В 2020-2021-м годах такую квартиру можно было арендовать за 300 долларов в месяц.

Екатерина Соболева рассказывает, что риэлтор ее предупредил: сдавать квартиры россиянам в Тбилиси хотят далеко не все. Тогда она попросила дать ей возможность поговорить с хозяйкой жилья лично.

"Мне хватило буквально пяти минут разговора, чтобы мы друг друга поняли, — говорит она. — В любой стране есть люди, которые упрощают ситуацию и делят мир на черное и белое. А мир сложнее. С другой стороны, я чувствую коллективную вину — вот в магазин захожу, и боюсь лишний раз на русском что-то спросить".