"Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет", — заявили адвокаты Грайнер.

Ранее о прибытии Грайнер в эту колонию сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с делом.

С Грайнер, по словам адвокатов, не было связи по меньшей мере с 4 ноября, когда она была этапирована для отбывания наказания.

Во время этапа местонахождение заключенных в России практически никогда не раскрывается и связь с ними невозможна.

Госдепартамент США 16 ноября сообщал, что местонахождение известной спортсменки остается неизвестным. Позже там заявили, что о месте пребывания американки информация есть, но получена она не по официальным каналам.

25 октября Московский областной суд отклонил апелляцию Грайнер на приговор к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей. Приговор вступил в силу.

Дело Грайнер

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале незадолго до начала войны с Украиной.

У нее обнаружили картриджи, содержавшие медицинскую марихуану, Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы.

Администрация Джо Байдена включила Грайнер в число американцев, по мнению Белого дома, неправомерно задержанных за рубежом, и ведет переговоры с Россией о ее обмене, возможно — на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

Что известно о колонии

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 1 октября, в ее учреждениях содержалось около 29 тысяч женщин, что составляло около 9% от общего тюремного населения России. Поэтому женских исправительных учреждений в стране сравнительно немного.

Из ИК-2 в Явасе — в этом поселке в Мордовии с населением в 7 тысяч человек три учреждения ФСИН — в прошлом году поступали свидетельства о том, что заключенных там заставляли работать сверхурочно и днем и ночью.

После 18 часов их выводили из производственных помещений, выключали камеры, а потом заводили обратно, сообщало прошлой осенью "Эхо Москвы" со ссылкой на одну из бывших заключенных.

Заключенные шили униформу для сотрудников "Российских железных дорог". По словам другой бывшей заключенной, в лагере содержалось тогда 160-170 женщин, и с нагрузкой они не справлялись.

В декабре 2021 года Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по жалобам на рабские условия труда, хотя и признал нарушения трудового законодательства. Как писал "Коммерсант", по мнению следователей, эти нарушения прекратились после того, как на колонию обратили внимание правозащитники и СМИ.

Еще раньше, в 2019 году, в интервью "Медиазоне" (издание внесено в реестр СМИ-"иноагентов") предпринимательница Ульяна Хмелева, отсидевшая 11 лет в мордовских лагерях, рассказывала, что встречала в больнице ФСИН множество осужденных из ИК-2 с тяжелыми телесными повреждениями вплоть до переломов.

По ее утверждению, их избивали "активисты" (заключенные, сотрудничающие с администрацией и насильственно поддерживающие порядок в колонии) или сами надзиратели, однако оперативники принуждали женщин писать в заявлениях, что те якобы травмировались сами.